قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال قوي ضرب اندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر إقليم "سوماطرة الشمالية" غربي إندونيسيا صباح اليوم السبت، إلا أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال كان مركزه على بعد 15 كيلومترا شمال غرب منطقة "تابانولي الشمالية" وعلى عمق 10 كيلومترات.