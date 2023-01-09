 هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب فلوريس الإندونيسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة الأرضية وقعت على بعد نحو 83 كيلومترا من مدينة موميري، وعلى عمق 103 كيلومترات.

ولم ترد تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.