زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب قبالة سواحل ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية

ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة ضرب قبالة سواحل ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية صباح اليوم. وأفادت مؤسسة “جيوساينس استراليا” في بيان بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة ساحل خليج بايتمانس على الساحل الجنوبي للولاية . ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية .