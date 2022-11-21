زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة تيمور في جنوب شرق آسيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة تيمور بجنوب شرق أسيا والمقسمة إلى جزء شرقي مستقل تحت اسم تيمور الشرقية وجزء غربي يتبع جمهورية إندونيسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 10.38 درجة جنوبا وخط طول 123.75 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.