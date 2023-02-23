الصين تسجل زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب الحدود

قال التلفزيون الرسمي في بكين إن الصين سجلت زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب حدود شينجيانغ مع طاجكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.