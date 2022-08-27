عودة زابوريجيا لإمداد أوكرانيا بالكهرباء

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرغوأتوم"، استئناف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا، إمداد أوكرانيا بالكهرباء الجمعة، بعد إعادة توصيل مفاعلين ن أصل مفاعلاتها الستة بالشبكة الأوكرانية.