ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا

الفيضانات العارمة
برازيليا ـ العرب اليوم

قالت سلطات ولاية ساو باولو "حتى الآن، تم تأكيد مقتل 64 شخصا"، حددت من بينهم هوية "20 رجلا و17 امرأة و18 طفلا". وفى غضون 24 ساعة هطل فى مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 مليمترا من الأمطار، أى أكثر من ضعف المعدل الشهرى للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا



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