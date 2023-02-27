ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا

قالت سلطات ولاية ساو باولو "حتى الآن، تم تأكيد مقتل 64 شخصا"، حددت من بينهم هوية "20 رجلا و17 امرأة و18 طفلا". وفى غضون 24 ساعة هطل فى مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 مليمترا من الأمطار، أى أكثر من ضعف المعدل الشهرى للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.