مصرع 4 وفقدان 50 أخرين بسبب فيضانات في فنزويلا
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مصرع 4 وفقدان 50 أخرين بسبب فيضانات في فنزويلا

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العرب اليوم - مصرع 4 وفقدان 50 أخرين بسبب فيضانات في فنزويلا

فيضانات في فنزويلا
كاراكاس ـ العرب اليوم

أعلن متحدث باسم الصليب الأحمر الفنزويلي، الأحد، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينما لا يزال 50 في عداد المفقودين بعد أن فاض نهر في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.

 

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مصرع 4 وفقدان 50 أخرين بسبب فيضانات في فنزويلا مصرع 4 وفقدان 50 أخرين بسبب فيضانات في فنزويلا



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