مصرع 4 وفقدان 50 أخرين بسبب فيضانات في فنزويلا

أعلن متحدث باسم الصليب الأحمر الفنزويلي، الأحد، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينما لا يزال 50 في عداد المفقودين بعد أن فاض نهر في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.