زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا

أعلن المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا عن رصد زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل منطقة كالابريا بجنوب البلاد مساء الاثنين. وتشير بيانات المعهد إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 286 كيلومترا، وشعر بالهزات سكان منطقتي كامبانيا وبازيليكاتا في جنوب إيطاليا.