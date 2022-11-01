زلزال بقوة 51 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا
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زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا

زلزال
روما - العرب اليوم

 أعلن المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا عن رصد زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل منطقة كالابريا بجنوب البلاد مساء الاثنين.  وتشير بيانات المعهد إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 286 كيلومترا، وشعر بالهزات سكان منطقتي كامبانيا وبازيليكاتا في جنوب إيطاليا.

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زلزال بقوة 51 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا زلزال بقوة 51 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا



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