هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش في المغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن هذه الهزة، حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و7 دقائق و12 ثانية ظهرا (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية، سجلت على عمق 27 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.588 درجة غربا.