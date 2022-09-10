زلزال بقوة 6.2 يهز شرقي إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز منطقة بابوا شرقي إندونيسيا وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد حوالي 262 كيلومترا بين شرق وشمال شرق بياك في إندونيسيا، وكان على عمق 10 كيلومترات.