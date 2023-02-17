هزتان أرضيتان تضربان وسط تركيا بفارق 5 دقائق

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 3.1 و3.2 درجة على مقياس ريختر بفارق 5 دقائق بين الهزتين وسط تركيا. وسجل مركز مركز «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر. واوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، ان الهزة الأرضية وقعت على بعد 66 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 10 كم شمال شرق «جوكسون».