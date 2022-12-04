زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا

قالت وسائل إعلام إندونيسية، إن زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

وأفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، أن الزلزال كان على عمق 118 كيلومترا، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.