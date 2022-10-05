زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان
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زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان

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العرب اليوم - زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان

مقياس ريختر
برلين ـ العرب اليوم

ضرب زلزال شدته  5.5 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا.

فيما ذكر مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية، الأربعاء، أن زلزالاً شدته 5.5 درجة هز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.

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زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان



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