زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا

هز زلزال بقوة 6.1 درجة إقليم جاوة الغربية، الخميس، حسب الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، لكنه لم يسفر عن إطلاق تحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي). وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترا من مدينة سوكابومي، وعلى عمق 104 كيلومترات. وقال شهود لـ"رويترز" إن السكان شعروا بهزات في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها.