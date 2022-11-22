ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلي 56 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة "جاوة الغربية" غربي إندونيسيا الإثنين إلى 56 قتيلا، وحوالي 700 مصاب.

وقالت الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث ، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" ، إن الزلزال ألحق أضرارًا بأكثر من 300 منزل، كما يحاول عمال الإنقاذ الوصول إلى الناجين العالقين تحتالأنقاض عندما ضربت الهزات الارتدادية المنطقة.

وكان قد تم رصد مركز الزلازل في بلدة "سيانجور" ، التي تبعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".