ارتفاع حصيلة وفيات «إعصار إيان» في فلوريدا الأمريكية لـ 81 شخصا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، ارتفاع حصيلة وفيات «إعصار إيان» الذي ضرب ولاية «فلوريدا» لـ81 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووالسيدة الأولى جيل، سيتوجهان، اليوم الاثنين، إلى بورتوريكو، وبعد غد الأربعاء إلى فلوريدا، لمعاينة الأضرار التي خلفها إعصاري «فيونا» و«إيان»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.