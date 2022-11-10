العاصفة الاستوائية نيكول تتحول لإعصار وتتجه إلى ولاية فلوريدا الأميركية

اشتدت قوة العاصفة نيكول لتصبح إعصارا من الفئة الأولى وصاحبتها رياح تبلغ سرعتها 75 ميلا في الساعة ، وفقا لآخر تحديث من المركز الوطني الأمريكية للأعاصير.

وذكرت شبكة (سي إن إن) أن العاصفة تبعد 25 ميلا شرق شمال شرق فريبورت، في جزر البهاما ، و 105 أميال إلى الشرق من ويست بالم بيتش في فلوريدا.

وتواصل نيكول تتبع المسار غربا بسرعة 12 ميلا في الساعة نحو الساحل الشرقي لفلوريدا مع توقع أن تصل إلى اليابسة بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) ، وفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية عن خبراء الأرصاد الجوية.