هزة أرضية بقوة 5 درجات على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور المصرية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي

القوة : 5 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم

و ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.