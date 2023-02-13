ارتفاع أعداد المتضررين من الفيضانات في موزمبيق إلى 37 ألف شخص

قال المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق إن عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات في البلاد ارتفع إلى 37 ألف شخص.وخلال حديث للإذاعة الوطنية، قالت لويزا ميكي، رئيسة المعهد، إن 18 ألف شخص وضعوا في مراكز استقبال.وذكر المعهد الوطني لإدارة الكوارث إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الفيضانات وتم إنقاذ 13 ألف شخص من المياه.وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الأربعاء الماضي في غمر آلاف المنازل في المنطقة المحيطة بالعاصمة مابوتو بالمياه .كما غمرت المياه العديد من المدارس والمنشأت الصحية.