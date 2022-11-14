زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية أمس الأحد.وذكر المعهد الجيوديناميكي التابع لمرصد العاصمة أثينا أن مركز الزلزال على بعد 74 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة لاسيثي في كريت، وعلى عمق 11 كيلومترا، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية ولم ترد أنباء تفيد بوقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.