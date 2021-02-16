زلزال عنيف يضرب جزر فانواتو في المحيط الهادئ

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات الثلاثاء مدينة بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين لم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بُعد 90 كلم غرب العاصمة بورت فيلا، علماً بأنّه كان قد أفاد في بادئ الأمر بأنّ قوة الزلزال بلغت 6,7 قبل أن يعود ويخفّضها.

وقال الصحافي المحلّي دان ماكغاري في تغريدة على تويتر "يا إلهي، لم أشعر بمثل هذا الأمر منذ سنوات. قلبي لا يزال يرتجف".ويأتي ذلك بعد أيام من زلزال قوي وقع قبالة ساحل شرق اليابان، السبت، مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي".وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ما لا يقل عن 24 شخصا أصيبوا من جراء قوة الزلزال، التي بلغت 7.3درجة وكان مركزه قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وهز الزلزال المباني لبعض الوقت عقب وقوعه في الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش).واهتزت المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو على بعد مئات الكيلومترات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.وقال المتحدث باسم الحكومة كاتسو نوبو كاتو في تصريحات للصحافيين بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الكهرباء انقطعت عن نحو 950 ألف منزل.