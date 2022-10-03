العاصفة أورلين تتحول إلى إعصار يهدد كل المناطق التي على طريقه في المكسيك

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "أورلين" وتحولت إلى إعصار من الفئة الرابعة مع اقترابها من ساحل المكسيك المحاذي للمحيط الهادئ.

ويصاحب العاصفة أمطار شديدة ورياح عاتية تزيد سرعتها عن 180 كم في الساعة.

ويتوقع أن تصل لليابسة الإثنين وأن تضرب شواطئ المكسيك الغربية التي تشكلت بقوة قبالة الساحل فوق مياهها بقوة.

وتشكلت العاصفة فوق مياه المحيط الهادئ بالقرب من شواطئ المكسيك الغربية بسرعة رياح تفوق الـ105كم في الساعة. ويهدد هذا السواحل الغربية للمكسيك والجزر التي في طريق الإعصار.