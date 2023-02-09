مرصد الأردن يسجيل زلزال بقوة 4.3 ريخترر على الحدود السورية اللبنانية

أعلن مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تسجيل زلزال بقوة 4.3 ريختر على الحدود السورية اللبنانية.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان -في تصريح صحفي- إن الزلازل المسجل في تمام الساعة 9:58 مساء بتوقيت الأردن وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 55 كليو مترا جنوب شرق مدينة طرابلس.