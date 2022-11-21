هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية
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هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية

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العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية

زلزال
أثينا - العرب اليوم

 أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل فجر الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في جزيرة كريت اليونانية، شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية. والهزة الأرضية شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات شمال البلاد وبلغت قوتها 6 درجات.  وأفادت بأن مركزها كان شرق جزيرة كريت وعلى عمق 80 كيلومترا.

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هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية



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