هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل فجر الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في جزيرة كريت اليونانية، شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية. والهزة الأرضية شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات شمال البلاد وبلغت قوتها 6 درجات. وأفادت بأن مركزها كان شرق جزيرة كريت وعلى عمق 80 كيلومترا.