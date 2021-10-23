ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة
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ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة

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العرب اليوم - ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة

إعصار مدمر
طرابلس - العرب اليوم

 نفت مؤسسة (رؤية) الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تأثر ليبيا بإعصار مدمر الفترة القادمة.    وأكدت مؤسسة "رؤية" - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أن التوقّعات تشير إلى تأثر ليبيا، بأطراف منخفض جوي قد يتعمق ليكون عاصفة متوسطية، ومن المتوقّع أن يكون تأثيره المباشر على شمال تونس، ويكون محدود الفعالية في ليبيا، بحسب آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية.  

وأضافت (رؤية) أن ليبيا ستشهد أمطاراً رعديةً من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة على الساحل الغربي وسهل جفارة والجبل، إلى غزيرة أحياناً بنطاقات محدودة من الجبل والساحل، في حين يستمر تأثير المنخفض الجوي لعدة أيام، ومن المحتمل أن ينتقل تأثيره إلى الساحل الشرقي، بحلول نهاية الأسبوع. 

  وعلى صعيد أخر، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، إن عقد المؤتمر في طرابلس يعيد رمزيتها كعاصمة لكل الليبيين، معربا عن تقدير بلاده لدعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار إليها.  كما أشاد رئيس الحكومة الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس بحضور عربي ودولي واسع، بجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في وقف الحرب، مضيفا: "لا نغفل هواجس المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا".  وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام والأزمات، داعيا الليبيين إلى المشاركة الفاعلة والكبيرة في الانتخابات، واحترام نتائجها، مؤكدا أن استقرار البلاد يمكن من خلال استكمال بناء البلد بقيادة وطنية ومنتخبة.  وعن الوجود الأجنبيى فى ليبيا، قال: إن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع، ويجب التفاهم مع كل الأطراف لحل ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

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ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة



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