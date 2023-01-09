زلزال قوي جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ

وقع زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ في ساعة متأخرة الأحد.

وضرب الزلزال عمق 27 كلم فقط، وفق المعهد وعلى بعد 25 كلم عن قرية بورت اولري.

وصدر تحذير من وقوع تسونامي في فانواتو وكاليدونيا الجديدة وجزر سليمان، لكن ألغي بعد حوالى الساعة والنصف من وقوع الزلزال.

