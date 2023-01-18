زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته ست درجات ضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا.