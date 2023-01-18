زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية
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زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية

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العرب اليوم - زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية

مقياس ريختر
جاكرتا ـ العرب اليوم

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته ست درجات ضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا.

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زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية



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