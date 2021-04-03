زلزال بقوة 5.1 درجة بشمال غربي كولومبيا

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في كولومبيا عن تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر. وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 17:44 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (22:44 بتوقيت غرينيتش) في منطقة ريوسوسيو بمقاطعة تشوكو شمال غربي كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها 29 ألف شخص.وكانت بؤرة الزلزال بعمق 30 كيلومترا.ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن وقوع دمار أو إصابات.