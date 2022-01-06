زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب محافظة البصرة العراقية

أفادت قناة الغدير العراقية منذ قليل بوقوع هزة أرضية في محافظة البصرة العراقية حيث شعر بها أهالي المنطقة. وفي سياق متصل أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء بالمغرب عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، امس الأربعاء، بإقليم الدريوش. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة 10:11 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة تم تسجيلها على عمق 26 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.