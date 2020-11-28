زلزال بقوة 55 درجات يضرب جزر الكوريل الشمالية
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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر الكوريل الشمالية

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر الكوريل الشمالية

زلزال
موسكو_العرب اليوم

أعلنت الهيئة الجيوفزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جزيرة باراموشير بشمال الكوريل في الشرق الأقصى الروسي .وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة في تمام الساعة 5:45 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (21:45 الجمعة بتوقيت موسكو).وأضافت "إن مركز الزلزال وقع عند إحداثيات خط العرض 49.8 شمالا وخط طول 156.7 شرقا وعلى بعد 100 كيلومترا جنوب شرق - جزيرة باراموشير بشمال الكوريل وعلى عمق 55 كيلومترا".

وكان الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، أن زلزالا بلغت شدته 5.0 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.وقال المتحدث باسم الخدمة، إن "الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح السبت بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترًا وعلى بعد 25 كيلومترًا شرق قرية أوست كامتشاتكا".

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زلزال بقوة 55 درجات يضرب جزر الكوريل الشمالية زلزال بقوة 55 درجات يضرب جزر الكوريل الشمالية



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