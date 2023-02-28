زلزال بقوة 3 ريختر يضرب الساحل الغربي التركي

وقعت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالقرب من الساحل الغربي التركي.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن بؤرة الزلزال تقع على عمق 8 كيلومترات، على مسافة 132 كيلو مترا شمال غرب مدينة إزمير غرب الأناضول، و15 كم بين الشمال والشمال الغربي من «أجيا باراسكيفي» اليونانية، بحسب «سبوتنيك».

ولقي شخص مصرعه وأصيب 69 آخرون نتيجة زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية «ملاطية» جنوب شرقي تركيا، أمس الاثنين، كما أسفر عن انهيار 29 مبنى جديدًا.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية «آفاد»، إن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 7 مبانٍ.