هزة أرضية ضربت قضاء بيجي في صلاح الدين في العراق

أفاد مصدر محلي في العراق بأن هزة أرضية ضربت فضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في تصريح لقناة " السومرية " الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن :"أهالي قضاء بيجي ابلغوا عن تعرض القضاء لهزة ارضية دون معرفة قوتها".

وأضاف المصدر أن "اهالي قضاء الشرقاط أبلغوا أيضا عن حدوث هزة أرضية".

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب أمس مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.