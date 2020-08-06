الفيضانات تغطي ثلث بنغلادش وتودي بحياة المئات وسط آسيا
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الفيضانات تغطي ثلث بنغلادش وتودي بحياة المئات وسط آسيا

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العرب اليوم - الفيضانات تغطي ثلث بنغلادش وتودي بحياة المئات وسط آسيا

الفيضانات
دكا - العرب اليوم

ذكرت وسائل الإعلام الأربعاء، أن الفيضانات الموسمية غمرت ثلث مساحة بنغلاديش، فيما لقي المئات حتفهم في كل من الهند، ونبيال، وبنغلادش بسبب الطقس العاصف وأشارت المصادر، إلى أن "أكثر من 340 شخصا لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تشرد عشرات الآلاف من السكان، بسبب الطقس العاصف والفيضانات الموسمية في الهند ونيبال وبنغلادش، تزامنا مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" ففي بنغلادش، التي غرق ثلث أراضيها بالمياه، لقي 129 شخصا حتفهم في فيضانات أو جراء أمراض سببتها الفيضانات، التي تعتبر الأسوأ منذ العام 2004.

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الفيضانات تغطي ثلث بنغلادش وتودي بحياة المئات وسط آسيا الفيضانات تغطي ثلث بنغلادش وتودي بحياة المئات وسط آسيا



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