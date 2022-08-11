زلزال بقوة 51 درجات يضرب ‬جزيرة هوكايدو اليابانية
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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ‬جزيرة هوكايدو اليابانية

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ‬جزيرة هوكايدو اليابانية

زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر
طوكيو - العرب اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمالي اليابان. وأفاد المعهد الوطني لبحوث علوم الأرض أن مركز الزلزال‭ ‬في منطقة صويا بجزيرة هوكايدو الشمالية وعلى عمق ثلاثة كيلومترات. ولم يصدر أي تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد بعد تقارير عن حجم الأضرار.

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زلزال بقوة 51 درجات يضرب ‬جزيرة هوكايدو اليابانية زلزال بقوة 51 درجات يضرب ‬جزيرة هوكايدو اليابانية



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