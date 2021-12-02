القومي للبحوث يكشف حقيقة تعرض مصر لهزة أرضية خلال الساعات الماضية

نفى رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية جاد القاضي تعرض البلاد لهزة أرضية، مؤكدا أن هناك متابعة دورية من المعهد للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.وأشار القاضي إلى أنه "لا توجد أي هزات أرضية ضربت مصر اليوم"، موضحا أن "الشبكة القومية ترصد هزات أرضية بشكل يومي، ولكن لا يشعر بها المواطنون".وأضاف، أنه "في حالة حدوث هزة أرضية داخل مصر، تقوم الشبكة القومية للزلازل برصد قوة الهزة وإخطار إدارة المعهد بذلك، والذي يقوم بدوره برفع بيان عاجل إلى المسؤولين في الدول، فضلا عن نشر بيان صحفي عن المعهد".ونشر أحد المواقع المصرية خبرا عن حدوث هزتين أرضيتين في مصر مساء الخميس.