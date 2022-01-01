زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم".وأضافت: "مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض".وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.