فيسبوك تفتتح أول مركز بيانات لها في آسيا

أعلنت شركة فيسبوك عن أول مركز بيانات لها في قارة آسيا، وذلك بافتتاحها مركزًا جديدًا للبيانات في سنغافورة مكون من 11 طابق وبمساحة 170,000 كم مربع من أجل المساعدة في تحسين كفاءة خدماتها والوصول للمستخدمين بشكل أفضل، وبتكلفة إجمالية نحو 1$ مليار.

وتقول الشركة أن المبنى الجديد سيعمل بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وهو ما يجعله صديقًا للبيئة، وخصوصًا أنها سيحتوي على نظام تبريد ” StatePoint Liquid Cooling” والذي بحسب الشركة سيعمل على تقليل استهلاك سيرفرات الشركة من الطاقة وكذلك الماء أثناء التبريد.

وبامتلاكها نحو 894 مليون حساب، فإن منطقة المحيط الهادي هي أعلى المناطق امتلاكًا لحسابات فيسبوك، وهو ما يعني 40% من مستخدمي فيسبوك عمومًا، ويجعل المنطقة هي الأكثر امتلاكًا للمستخدمين. وبالطبع، فإن تواجد مركز البيانات في سنغافورة وسط هذه المناطق سيساعد هذه النسبة الكبيرة في استخدام البيانات والاستجابة بشكل أسرع.