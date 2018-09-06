فيسبوك تفتتح أول مركز بيانات لها في آسيا

أعلنت شركة فيسبوك عن أول مركز بيانات لها في قارة آسيا، وذلك بافتتاحها مركزًا جديدًا للبيانات في سنغافورة مكون من 11 طابق وبمساحة 170,000 كم مربع من أجل المساعدة في تحسين كفاءة خدماتها والوصول للمستخدمين بشكل أفضل، وبتكلفة إجمالية نحو 1$ مليار.
وتقول الشركة أن المبنى الجديد سيعمل بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وهو ما يجعله صديقًا للبيئة، وخصوصًا أنها سيحتوي على نظام تبريد ” StatePoint Liquid Cooling” والذي بحسب الشركة سيعمل على تقليل استهلاك سيرفرات الشركة من الطاقة وكذلك الماء أثناء التبريد.
وبامتلاكها نحو 894 مليون حساب، فإن منطقة المحيط الهادي هي أعلى المناطق امتلاكًا لحسابات فيسبوك، وهو ما يعني 40% من مستخدمي فيسبوك عمومًا، ويجعل المنطقة هي الأكثر امتلاكًا للمستخدمين. وبالطبع، فإن تواجد مركز البيانات في سنغافورة وسط هذه المناطق سيساعد هذه النسبة الكبيرة في استخدام البيانات والاستجابة بشكل أسرع.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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