أمازون تستغني عن خدمات كتابها الالكتروني kindle voyage

Kindle Voyage جهاز لوحي مخصص لقراءة الكتب الالكترونية، وهو من سلسلة Kindle، التي تضم عدداً من الإصدارات، وكان أول ظهور للكتاب الالكتروني Kindle Voyage عام 2014، وبالرغم من أنه يتميز بخفة الوزن وبسمك جيد بالإضافة دقة شاشة عالية في القراءة، إلا أن أمازون قررت إخراجه من سلسلة كيندل للكتب الالكترونية.
وقامت أمازون بإزالة الجهاز من قائمة العرض في متجرها في يونيو الماضي، وأفاد كل من موقع TheEbookReader وموقع GoodEReader، أن الشركة لن تُبقي على هذا الجهاز، مع الاحتفاظ ببعض النسخ المحدثة التي ستبقى متاحة، مثل basic Kindle وmid-range Kindle Paperwhite و premium Kindle Oasis.
ويبدو أن المشكلة التي واجهت هذا الإصدار هي سعره العالي، مقارنة مع الأجهزة الأخرى لنفس السلسلة، والذي يبلغ ثمنه 200$، ولا ننسى الإصدار Kindle Oasis من هذه السلسة، الذي على ما يبدو أنه كان رصاصة الرحمة لسلفه، بمواصفاته الأعلى، من مقاس شاشة 7 بوصة، ووزن أقل، حيث يُقدر بـ 194 جرام، بالإضافة إلى أنه مقاوم للماء ويتميز بسرعة أكبر في تقليب الصفحات مقارنة بالأجهزة اللوحية الأخرى من نفس الطراز، بفرق 50$ إضافية لكن بمستوى مميز كما أوضحنا.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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