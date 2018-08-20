أمازون تستغني عن خدمات كتابها الالكتروني kindle voyage

Kindle Voyage جهاز لوحي مخصص لقراءة الكتب الالكترونية، وهو من سلسلة Kindle، التي تضم عدداً من الإصدارات، وكان أول ظهور للكتاب الالكتروني Kindle Voyage عام 2014، وبالرغم من أنه يتميز بخفة الوزن وبسمك جيد بالإضافة دقة شاشة عالية في القراءة، إلا أن أمازون قررت إخراجه من سلسلة كيندل للكتب الالكترونية.

وقامت أمازون بإزالة الجهاز من قائمة العرض في متجرها في يونيو الماضي، وأفاد كل من موقع TheEbookReader وموقع GoodEReader، أن الشركة لن تُبقي على هذا الجهاز، مع الاحتفاظ ببعض النسخ المحدثة التي ستبقى متاحة، مثل basic Kindle وmid-range Kindle Paperwhite و premium Kindle Oasis.

ويبدو أن المشكلة التي واجهت هذا الإصدار هي سعره العالي، مقارنة مع الأجهزة الأخرى لنفس السلسلة، والذي يبلغ ثمنه 200$، ولا ننسى الإصدار Kindle Oasis من هذه السلسة، الذي على ما يبدو أنه كان رصاصة الرحمة لسلفه، بمواصفاته الأعلى، من مقاس شاشة 7 بوصة، ووزن أقل، حيث يُقدر بـ 194 جرام، بالإضافة إلى أنه مقاوم للماء ويتميز بسرعة أكبر في تقليب الصفحات مقارنة بالأجهزة اللوحية الأخرى من نفس الطراز، بفرق 50$ إضافية لكن بمستوى مميز كما أوضحنا.