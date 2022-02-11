تويتر تُعلن عن إصلاح مشاكل تقنية في الموقع بعد وجود عطل استمر لدقائق

أعلن موفع التغريدات القصيرة تويتر، بعد دقائق من وجود مشاكل تقنية، واجهت المستخدمين؛ إصلاح تلك الأعطال التقنية في الموقع، وكانت الأعطال تشمل عدم تمكن المستخدمين في الدخول على الموقع، كذلك تحميل الصفحة الرئيسية، كما واجه عددا كبيرا من المستخدمين لـ موقع التواصل الاجتماعي، مشكلة في التغريد على الموقع. وقال موقع داون ديتيكتر، المختص بمراقبة حالات انقطاع الانترنت، إن عددًا من مستخدمي موقع تويتر حول العالم اشتكوا من اضطرابات في الشبكة، مضيفا أن الشكاوى حول الأعطال في الشبكة الاجتماعية بدأت تصل مساء، إذ تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل أساسي من قبل المستخدمين الأمريكيين وكذلك من كندا واليابان. وأشار موقع داون ديتيكتر إلى أن غالبية المستخدمين لاحظوا وجود أخطاء في تشغيل الموقع، وأن حالات الفشل أيضًا تحدث مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم. واستمر العطل لدقائق قبل أن يعود تويتر للعمل مجددًا.