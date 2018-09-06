imax تقدم برنامج اعتماد جديد للشاشات وأجهزة العرض والصوت المنزلية

ربما نعرف في غالبيتنا IMAX بسبب السينما، أو بالأحرى طريقة العرض التي تستخدمها بعض دور السينما لإظهار الأفلام الضخمة بشكل لامع حسب مقاييس وأجهزة محددة، حتى أننا نشاهد ارتفاع أسعار التذاكر في هذا النوع من دور العرض بسبب ارتفاع الجودة.
لكن يبدو أن IMAX لا تريد الإبقاء على معاييرها محصورة في دور السينما الكبيرة، حيث أطلقت برنامج اعتماد IMAX Enhanced للوازم عرض الأفلام منزليًا عن طريق السينما المنزلية للحصول على تجربة قريبة من صالات العرض.
حيث أن برنامج الاعتماد سيشمل شاشات تلفزيون تخضع لمعايير محددة، بجانب أجهزة عرض بروجيكتور، ومستقبلات الإشارة، وكذلك أجهزة وأنظمة الصوت، وغيرها من المعدات الخاصة بالسينما المنزلية والتي تقدم أفضل تجربة مشاهدة بوضوح 4K /HDR وجودة صوت عالية تتناسب مع معايير الشركة، أو رأيها إن صح التعبير.
وستبدأ الشركة برنامجها بالشراكة مع سوني، بالإضافة إلى دينون ومارانتز المنتجتين لأجهزة الصوت، كما ستبدأ شراكة مع استديوهات سوني وبارامونت لإعادة إطلاق أفلامها لتتناسب مع شاشات العرض المنزلية.
وبالتأكيد، سنرى شراكات أخرى مقدمًا بالنسبة لأجهزة العرض خاصة من شركات مثل سامسونج وإل جي، خاصة وأن الأولى أطلقت شاشة بوضوح 8K قبل أيام.
هذه الخطوة تجعل الحصول على تجربة مشاهدة فيلم بمعايير IMAX متوفرة لدى العديد من الناس، وهو أمر مهم لمحبي الأفلام والسهرات العالية.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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