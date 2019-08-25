جوجل تطرح ميزة الوضع المظلم بتطبيق جديد

أطلقت شركة جوجل "الوضع المظلم" Dark Mode بالعديد من تطبيقاتها، بما فى ذلك الرسائل ويوتيوب والخرائط، إلا أن هناك تطبيق لم يحصل بالفعل على هذا الوضع المفيد وهو جوجل بلاى، لذا قررت الشركة طرحه.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، يأتى التحديث كجزء من رقم الإصدار 2.96.264233179 ، قبل أسابيع من وصول نظام Android Q أو Android 10، والذى يدعم أيضًا وضع Dark Mode.

يمكّن التطبيق ميزة الوضع المظلم تلقائيًا عندما يصبح الهاتف فى وضع توفير البطارية، كما ذكر أن التطبيق ليس أسود تمامًا ولكنه أكثر من لهجة رمادية داكنة، كما أن رمز "G" ملون، وعلامات التبويب الموجودة فى الأسفل مع أزرار "طريقة الدفع" وأزرار "المرور" تكون بلون أزرق فاتح.

ويمكنك الحصول على التطبيق بعد بضعة أيام، مع تلقى Google Play للوضع المظلم، كما أن بعض التطبيقات التى حصلت على أو ستحصل على السمة الجديدة كجزء من Android 10 تشمل Google Fit و Google Photos و Google Keep و Google Drive و Google Calendar و Google Chrome و Google Calculator و Google Discover Feed وغيرها.

ولم تحدد جوجل حتى الآن تاريخًا محددًا للتاريخ الذى سيتم فيه طرح Android Q، ومع ذلك يبدو أنه سيحدث عادةً فى أكتوبر.