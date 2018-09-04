توالت تغيرات مايكروسوفت على تصميم تطبيق المحادثات والدردشة الشهير، فمن فترة إلى أخرى نراها تضيف أو تنزع بعض الخصائص، وصولاً لما لجأت له الشركة لتصميم مبسط لسكايب من جديد، وإزالة الميزات الأخيرة التي أضافتها وجعلته مقارباً لمنصة لسناب شات، التي يعتبرها المستخدمين من المنصات المعقدة نوعاً ما بالنسبة للواجهة.

وقد صرح مدير التصميم في سكايب حول هذا الموضوع بقوله “أننا بحاجة لأخد خطوة للخلف وتبسيط سكايب”، حيث أضاف أن كثير من المستخدمين وجدوا صعوبة في إجراء المكالمات، بالإضافة أن خاصية Highlights لم تلقى ترحيباً من معظم المستخدمين.

وتسعى سكايب في التصميم الجديد للتركيز بدرجة أولى حول سبب تمسك الناس باجراء مكالماتهم الصوتية والفيديو والمراسلة عبر التطبيق، حيث سيتم حذف الميزات المهملة في تطبيق الهاتف والاحتفاظ بتصميم لا يطغى على بساطة الواجهة.

وبالنسبة لنسخة سطح المكتب تم ازاحة العلامات الخاصة بالإشعارات وجهات الاتصال بالإضافة للدردشات والمكالمات إلى أقصي يسار النافذة الرئيسية، لتتيح بذلك مساحة مركزية للتنقل في النافذة.

ومن الملاحظ أن الشركة أعادت تصميم سكايب من كثرة تعليقات المستخدمين السلبية حوله في الفترة الماضية، وقد ردت الشركة في بداية أغسطس الماضي على مراجعات المستخدم هذه بشكل أولي، بالاحتفاظ بنسختها الكلاسيكية 0.7 والتي كان من المقرر التوقف عن دعمها، لتأتي التغيرات الجديدة اليوم في نفس السياق لإرضاء العملاء والاحتفاظ بشعبية التطبيق، في ظل تواجد عدة بدائل قوية ليلجأ لها المستخدم في الوقت الحالي.