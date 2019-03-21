يبدو أن "غوغل بلس" لن يكون الخدمة الوحيدة التي ستتخلى عنها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في بداية شهر أبريل المقبل.

فقد أعلنت شركة غوغل عن نيتها إيقاف تطبيق "Inbox" عن العمل، في 2 أبريل المقبل، وكشفت الشركة لأول مرة عن عزمها إيقاف تشغيل "تطبيقها الذكي"، منذ أواخر العام الماضي، لكنها لم تذكر الموعد بالتحديد.