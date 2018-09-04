تستعد شركة مايكروسوفت للإعلان رسميا عن اسم التحديث الرئيسي المقبل لنظام التشغيل ويندوز 10، وسيصل في وقت ما من شهر كتوبر المقبل، وفقا لما نشره موقع The verge الأمريكي.
وسيتضمن التحديد عددا من المميزات الجديدة للأجهزة بما فى ذلك حافظة قصاصات الصور أو cloud clipboard، والتي يتم مزامنتها عبر الأجهزة، وتطبيق الوضع الليلي على File Explorer، وأداة قص محدثة، فضلا عن إدخال تحسينات على Microsoft Edge، ومعلومات الأداء فى شريط ألعاب إكس بوكس.
وتتبع تسمية مايكروسوفت تحديث Windows 10 April 2018 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، فيما يتوقع أن تستكمل مايكروسوفت تطوير تحديث أكتوبر بحلول نهاية سبتمبر، ويجب أن يكون متاحا لمطوري ويندوز في مطلع أكتوبر، ثم سيجرى إطلاقه بعد ذلك للمستخدمين العاديين.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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