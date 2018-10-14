أعلنت بورش بشكل رسمي عبر أن الجيل الجديد من بورش 911 سيتم الكشف عنه خلال احداث معرض لوس أنجلوس وبالتحديد خلال فعاليات اليوم الأول في 30 نوفمبر المقبل.

بورش إختارت فئة كاريرا S لتظهر في المعرض والتي ستتسلح بمحرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 450 حصان ونظام دفع خلفي وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.0 ثانية، بينما من المتوقع أن تمتلك الفئة الأساسية من 911 محرك بقوة 385 حصان.

بورش أكدت أن السيارة ستصل للأسواق ودور العرض بنهاية العام 2019.