دافعت كل من "يوتيوب" و"فيسبوك" عن اتهامهما بالفشل في التصرف بسرعة كافية في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا.

وقالت "فيسبوك"، يوم الثلاثاء 19 مارس، إن البث الحي الأصلي للهجوم، شوهد مباشرة أقل من 200 مرة، وبشكل غير مباشر من قبل 4 آلاف متابع قبل حذفه من الموقع الاجتماعي.

وانتشرت نسخ من فيديو الهجوم الإرهابي الشنيع بسرعة كبيرة، وبحلول مساء السبت 16 مارس، حذفت الشركة 1.5 مليون فيديو يصور الهجوم على مسجدي نيوزيلندا، في جميع أنحاء العالم. ونشر فيسبوك أكثر من 800 تعديل متميز للقطات، صباح يوم الثلاثاء 19 مارس.