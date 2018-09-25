استكملت شركة أبل بنجاح عملية الاستحواذ على خدمة Shazam الشهيرة للتعرف على الأغانى، حيث أكدت الشركة الأمريكية استحواذها على Shazam وفريق التطوير التابع لها مقابل مبلغ 400 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، إذ لم يتم استكمال العملية فى البداية بسبب تحقيقات الاتحاد الأوروبى، والتى درست الاتفاق حول مخاوف محتملة من الاحتكار.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، أعلنت شركة أبل أنها ستزيل جميع الإعلانات من التطبيق "قريبًا"، بما فى ذلك إصدار أندرويد أيضا، وقد تم تحميل Shazam أكثر من 1 مليار مرة حول العالم، كما يستخدم أكثر من 20 مليون مرة كل يوم.
يذكر أن التطبيق كان موجود منذ عدة أعوام بمتجر App Store، إذ يمكنه الاستماع إلى مقطع من أى اغنية يتم تشغيلها فى مكان قريب لبضع ثوان، وستظهر معلومات المسار والفنان على الشاشة بكل سهولة ويسر.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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