استكملت شركة أبل بنجاح عملية الاستحواذ على خدمة Shazam الشهيرة للتعرف على الأغانى، حيث أكدت الشركة الأمريكية استحواذها على Shazam وفريق التطوير التابع لها مقابل مبلغ 400 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، إذ لم يتم استكمال العملية فى البداية بسبب تحقيقات الاتحاد الأوروبى، والتى درست الاتفاق حول مخاوف محتملة من الاحتكار.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، أعلنت شركة أبل أنها ستزيل جميع الإعلانات من التطبيق "قريبًا"، بما فى ذلك إصدار أندرويد أيضا، وقد تم تحميل Shazam أكثر من 1 مليار مرة حول العالم، كما يستخدم أكثر من 20 مليون مرة كل يوم.

يذكر أن التطبيق كان موجود منذ عدة أعوام بمتجر App Store، إذ يمكنه الاستماع إلى مقطع من أى اغنية يتم تشغيلها فى مكان قريب لبضع ثوان، وستظهر معلومات المسار والفنان على الشاشة بكل سهولة ويسر.