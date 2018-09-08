جوجل تتجهز لإطلاق برنامج نقاط لمستخدمى بلاى ستور

كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تعمل على برنامج مكافآت جديد يسمح لمستخدمى تطبيقات "جوجل بلاى" بجمع النقاط مع كل عملية شراء والاستفادة منها لاحقاً، من خلال الحصول على خصومات ومزايا حديثة، وهى فكرة تشبه إلى حد كبير برامج النقاط التى توفرها البنوك والشركات الكبرى لعملائها.
ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، سيحصل المستخدم على نقاط مقابل العمليات التى يقوم بهاد أهل المتجر، سواء شراء تطبيقات أو ألعاب أو حتى تأجير أفلام، وبعد تجميع عدد كبير من النقاط سيكون قادراً على استبدالها.
وتشير التقارير إلى أن البرنامج سيكون مقسما لخمس مستويات، وهى البرونزى والفضى والذهبى والفيروزى والماسى، وفقا لعدد النقاط، ومن غير الواضح موعد إطلاق الميزة للمستخدمين حتى الآن.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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