جوجل تتجهز لإطلاق برنامج نقاط لمستخدمى بلاى ستور

كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تعمل على برنامج مكافآت جديد يسمح لمستخدمى تطبيقات "جوجل بلاى" بجمع النقاط مع كل عملية شراء والاستفادة منها لاحقاً، من خلال الحصول على خصومات ومزايا حديثة، وهى فكرة تشبه إلى حد كبير برامج النقاط التى توفرها البنوك والشركات الكبرى لعملائها.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، سيحصل المستخدم على نقاط مقابل العمليات التى يقوم بهاد أهل المتجر، سواء شراء تطبيقات أو ألعاب أو حتى تأجير أفلام، وبعد تجميع عدد كبير من النقاط سيكون قادراً على استبدالها.

وتشير التقارير إلى أن البرنامج سيكون مقسما لخمس مستويات، وهى البرونزى والفضى والذهبى والفيروزى والماسى، وفقا لعدد النقاط، ومن غير الواضح موعد إطلاق الميزة للمستخدمين حتى الآن.