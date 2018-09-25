يشكو الكثير من مستخدمي أجهزة أبل من سرعة استنزاف البطارية بعد التحديث إلى النسخة iOS 12.

نستعرض فيما يلي عدة خطوات تُساعد على إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في هواتف آي فون بعد تحديث نظام التشغيل iOS 12:

1- التحقق من وجود تطبيقات غير ضرورية تستنزف البطارية بسرعة.

بعد تثبيت iOS 12 انتقل إلى إعدادات بطارية الجهاز وابحث عن التطبيقات التي تستهلك معظم طاقة بطارية هاتفك، إذا وجدت شيئاً غير معتاداً حول أحد التطبيقات، فقم بإزالته من الهاتف.

وإذا كان التطبيق ضرورياً فقم بتنزيله مرة أخرى، ولكن تأكد من مراقبة استهلاك البطارية خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تساعد إزالة التطبيق وإعادة تثبيته في إصلاح أي مشكلات قد تواجهها مع بطارية آي فون.

2- إيقاف خدمات الموقع

من المحتمل أن يكون أحد التطبيقات تستخدم بشكل مفرط خدمات الموقع على هاتفك، مما يؤدي إلى حدوث استنزاف للبطارية بسرعة، ويمكن تفعيل هذا الخيار من خلال الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على خيار الخصوصية Privacy

• مرر للأسفل حتى تجد خيار خدمات الموقع Location Services وأغلق مفتاح التبديل الموجود بجواره.

3- إيقاف الويدجيت Widgets

الويدجيت Widgets هي مجموعة من التطبيقات المصغرة أو المزايا المصغرة خاصة ببعض التطبيقات، تتيح لك التحكم في بعض مزايا التطبيقات من خلال مركز الإشعارات على أجهزة أبل، عن طريق الحصول سريعاً على المعلومات في الوقت المناسب من التطبيقات التي تفضلها، ومنها ما يلي: التقويم وجهات الاتصال وتطبيق FaceTime والصفحة الرئيسية والبريد والخرائط والملاحظات والصور والتذكيرات والطقس وغيرها الكثير.

يمكن أن تتسبب الويدجيت Widgets في استنزاف البطارية بسرعة، خاصة تلك التي تستخدم خدمات الموقع، مثل الخرائط أو الطقس، ولإيقافها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• اسحب يسارًا فوق الشاشة الرئيسية

• عندما تظهر لديك شاشة الويدجيت قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على تعديل Edit

• اضغط على علامة الدائرة الحمراء الموجودة بجوار أي ويدجيت Widgets تريد إزالتها

• لحفظ ما قمت به من تعديلات اضغط على تم Done

4- تشغيل مساعد واي فاي Wi-Fi Assist

تُساعد ميزة مساعد واي فاي Wi-Fi Assist على تجنب استنزاف البطارية بسرعة في مناطق اتصال الواي فاي Wi-Fi الضعيف، ففي حالة كانت شبكة الواي فاي المتصل عليها جهازك بطيئة للغاية بدلا من أن يعمل الجهاز بأقصى طاقاته في محاولة للحصول على شبكة واي فاي جيدة سيقوم تلقائياً بالتبديل إلى اتصال بيانات الهاتف، مما يزيد من سرعة استخدامك للإنترنت وسيخفف الضغط على البطارية.

لتفعيل ميزة مساعد واي فاي Wi-Fi Assist.. اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على خيار Cellular

• مرر للأسفل حتى تجد خيار مساعد واي فاي Wi-Fi Assist وقم بتفعيل مفتاح التبديل الموجود بجواره

5- تجنب ارتفاع حرارة هاتف آي فون أثناء العمل

إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون بعد تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 12، انتقل إلى إعدادات بطارية الجهاز وحدد أي تطبيق قد يكون السبب في ذلك، واحذفه من جهازك.

إذا كنت قد قمت للتو بتثبيت نظام التشغيل iOS 12، فقم بإعادة تشغيل Restart آي فون، واعطائه فرصة بضعة أيام لضبط نفسه مع نظام التشغيل iOS 12.